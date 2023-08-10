На Одещині затримано голову райради: ЗМІ мають кілька цікавих версій

Мельниченко є зятем екс-губернатора регіону

10 серпня силовики Служби безпеки України прийшли з обшуками до голови Білгород-Дністровської райради Одеської області Григорія Мельниченка.

Про це повідомляє "Думська". Офіційної інформації від СБУ поки що не було.

За даними місцевого видання, після обшуків Мельниченка затримали.

"Причина обшуків у голови Білгород-Дністровської райради поки невідома. Але варто зазначити, що він на своїх сторінках у соцмережах неодноразово публікував фото наслідків обстрілів мосту через Дністровський лиман (що було заборонено), а потім ці публікації видаляло", — уточнює джерело.

Інші телеграм-канали пишуть, що його підозрюють у низці злочинів, зокрема крадіжці човнів, призначених для форсування Дніпра.

Мельниченко обіймає посаду голови райради з грудня 2020 року. Він є зятем колишнього голови Одеської облдержадміністрації Сергія Гриневецького.

Також "Думська" пише про обшуки в самого Гриневецького, але екс-губернатор інформацію не прокоментував.

Раніше "Телеграф" писав про те, що напередодні СБУ затримала депутата у Кропивницькому.