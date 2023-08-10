В Одесской области задержан глава райсовета: у СМИ есть несколько интересных версий

Мельниченко является зятем экс-губернатора региона

10 августа силовики Службы безопасности Украины пришли с обысками к главе Белгород-Днестровского райсовета Одесской области Григория Мельниченко.

Об этом сообщает "Думская". Официальной информации от СБУ пока не было.

По данным местного издания, после обысков Мельниченко задержали.

"Причина обысков у главы Белгород-Днестровского райсовета пока неизвестны. Но стоит отметить, что он на своих страницах в соцсетях не раз публиковал фото последствий обстрелов моста через Днестровский лиман (что было запрещено), а затем эти публикации удалял", — уточняет источник.

Другие же Телеграм-каналы пишут, что его подозревают в ряде преступлений, в частности краже лодок, предназначенных для форсирования Днепра.

Мельниченко занимает должность главы райсовета с декабря 2020 года. Он является зятем бывшего главы Одесской облгосадминистрации Сергея Гриневецкого.

Также "Думская" пишет об обысках у самого Гриневецкого, но экс-губернатор информацию не прокомментировал.

Ранее "Телеграф" писал о том, что накануне СБУ задержала депутата в Кропивницком.