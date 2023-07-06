Шарий помогал оккупантам в допросах пленных украинских бойцов: громкие подробности от СБУ

В распоряжении СБУ есть аудиозаписи, на которых блогер общается с россиянами

Прокремлевский блогер Анатолий Шарий, который прошлой осенью снял разоблачение про сергея шойгу, получил новое подозрение от СБУ. Его подозревают в том, что он помогал российским агентам ФСБ записывать постановочные видео допросов украинских военнопленных в период полномасштабного вторжения.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы ведомства. Украинские силовики выяснили, что он не просто консультировал оккупантов, но и принимал участие в подготовке и распространении постановочных роликов, а также лично монтировал их, удаляя все "невыгодное" для российской пропаганды.

Эти постановочные ролики россияне использовали, чтобы показать в негативном свете военно-политического руководства Украины перед мировым сообществом. Привлек Шария к сотрудничеству сотрудник 5-й службы ФСБ Косенко М.Ю, а в Севастополе у блогера был сообщник, который помогал держать контакт со спецслужбами — бывший Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Антон Шевцов. В начале 2023 он получил подозрение в госизмене.

Установлен факт передачи Шевцовым Шарию видео допроса двух украинских воинов. После монтажа ролик был согласован с представителем спецслужбы россии, а в последствии дополнен личными комментариями Шария. Это видео блоггер выложил на своих интернет-платформах и отправил ссылку кураторам для отчета.

При этом сам Шарий в беседах с сообщником признавал, что даже при монтаже скрыть плохое состояние пленных трудно. А родственники, которые отзывались на видео в соцсетях, просили не мучать и не снимать их родных.

Собрав достаточно доказательств, СБУ заочно сообщила о подозрении Анатолию Шарию по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц). На сегодняшний день блогер и его сообщник скрываются от правосудия.

В феврале 2021 года блогер уже получил от СБУ подозрение ч 1. ст. 111 (государственная измена) и ч. 1. ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков) Уголовного кодекса Украины.

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