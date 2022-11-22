Шарий обиделся на минобороны рф и "объявил войну": подробности

Шарий снял разоблачение на министра обороны рф сергея шойгу

Пророссийский блогер Анатолий Шарий, подозреваемый в Украине в госизмене, выступил против министерства обороны российской федерации, а конкретно – против его главы.

В частности, Шарий на своем YouTube-канале опубликовал видео, в котором разоблачает министра обороны рф сергея шойгу и в целом критикует российскую армию.

"Все украдено"

По словам Шария, война в Украине показала, что армия рф является мифом, поскольку в ней есть определенные военачальники, которые принимают крайне вредные для армии решения. Главным таким "гением" он называет именно шойгу.

"Все украдено (в российской армии – ред.). Оказалось, что практически все украдено … им просто не с чем воевать. В том числе и поэтому оставлялись (захваченные в Украине – ред.) города", — сказал Шарий и, иронизируя, назвал шойгу и всю его семью очень талантливыми, поскольку они получали самые "вкусные" заказы и должности от государства.

Разоблачение от Шария

В этом контексте Шарий напомнил, что дочь министра Ксения Шойгу уже в 18 лет купила себе 2 земельных участка под Москвой на Рублево-Успенском шоссе за 9 миллионов долларов, а когда это всплыло на поверхность, опубликованную выписку просто отредактировали.

Дочь Шойгу купила себе два участка за 9 миллионов долларов

При этом Ксения Шойгу еще в университете взяли работать в крупный российский банк "Санкт-Петербург". Далее за два года до окончания университета она стала помощником заместителя руководителя "Ростехнадзора".

"Но дочери гениального отца и этого показалось мало. Ей тесно становится, потому что в 22 года она уже гениальнейший экономист-финансист. И поэтому работать в каком-то руководстве "Ростехнадзора", в 22 года, это даже неинтересно. За свой огромный стаж, опыт и навыки Ксения становится старшим аналитиком Департамента проектного и структурного финансирования "Газпромбанка", — сказал Шарий.

Далее он рассказал о работе дочери министра куратором спортивного российского проекта "Гонка героев", который выигрывал всевозможные многомиллиардные тендеры. При этом она кроме кураторства продолжала расти по должности в "Газпромбанке", а в 2020 году также стала управляющим партнёром венчурного фонда Sistema SmartTech, который должен реализовать 5 млрд российских рублей.

Также Шарий обратил внимание на российского блогера Алексея Столярова, который стал женихом Ксении Шойгу и сразу же его бизнес из убыточного превратился в суперприбыльный.

Дочь Шойгу беременна от известного блогера

"В провалах рф виноват конечно самый главный (путин – ред.), но и тот, кто уже 10 лет руководит минобороны рф, и кого никто не трогает. Почему все разворовано? Мне кажется что я показал почему. В следующих частях мы займемся другими фигурантами, и я думаю там много очень интересных заместителей у министра. Это интересное путешествие в волшебный мир проигрыша", — подытожил это видео Шарий.

Откуда растут ноги?

Стоит отметить, что это хоть и масштабный, но все же не первый "наезд" Шария на отдельных представителей властей рф. "Черная кошка" пробежала между блогером и определенными представителями рф еще летом, а после поражений российских войск в Харьковской и Херсонской областях он открыто начал писать о провалах рф как на политическом поле, так и на военном.

В ответ российские пропагандисты и военкоры "заклеймили" Шария ЦИПСО или "украинским агентом", а последний не остался в долгу и начал "бить" по ним.

При этом стоит отметить, что Шария смотрит и читает очень большое количество россиян, которые ранее привыкли слышать о "нацистах в Украине", "наркомане Зеленском" и других "грехах" (часто выдуманных или перекрученных) украинской власти и в целом Украины.

Как следствие, столь резкое изменение фокуса внимания Шария с "разоблачений Украины" на также разоблачения, но уже россии, хоть многим из его аудитории и не понравилось, но как минимум указало на провалы именно их руководства, а не мифических "войск НАТО в Украине" и иных мифов, которыми пичкают российскую аудиторию штатные пропагандисты.

Напомним, Шария 4 мая этого года задержали в Испании, однако позже местный суд отпустил его под подписку о невыезде.

Шария в Украине подозревают сразу по двум статьям Уголовного кодекса– ст. 111 и ст. 161 – госизмена и нарушение равноправия граждан в зависимости от их расы, национальности, религии, инвалидности и т.д.