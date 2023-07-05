Чиновница также открыто поддерживала захват Крыма и Мелитополя

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении судье Звенигородского райсуда Черкасской области, которая оправдывала военные преступления российских оккупантов, включая ракетный удар по жилому дому в Днепре. За это она может провести за решеткой до восьми лет.

Об этом сегодня, 5 июля, сообщили в пресс-службе СБУ.

Так, в ходе следствия было установлено, что чиновница поддерживала захват Крыма и Мелитополя и буквально введение там "российского законодательства". Вместе с тем она постоянно повторяла нарративы кремля о войне в Украине. На тот момент фигурантка находилась в должности главы районного суда.

"Кроме того, она оправдывала военные преступления рф против гражданских. К примеру, ракетный удар рашистов по многоквартирному дому в Днепре в январе этого года она "оценила" как "сопутствующие потери" во время войны", — говорится в сообщении.

СБУ перехватила телефонный разговор судьи с неизвестной собеседницей. В нем подозреваемая то и дело пыталась оправдать действия российских военных, говоря, что по дому в Днепре они попали случайно, потому как вместо высокоточной ракеты использовали дешевые.

Судье было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников, совершенные должностным лицом).

Отмечается, что ранее фигурантка являлась судьей Акимовского райсуда в Запорожской области. В июне прошлого года в связи с временной оккупацией ее отправили в Черкасскую область, где назначили сначала судьей, а вскоре председателем районного суда.

Как выяснилось, женщина хотела впоследствии подать в отставку и переехать во временно оккупированный Крым. Что интересно, пожизненную пенсию она намеревалась получать из украинского бюджета. Однако СБУ вместе с ГБР сорвали ее планы.

В ходе обысков у судьи изъяли иностранную валюту, в том числе и российские рубли, а также мобильные телефоны и компьютерную технику.

Теперь предательнице грозит наказание в виде восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Служба безопасности Украины задержала наводчика, который скорректировал ракетный удар по пиццерии в Краматорске.