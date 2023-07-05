Чиновниця також відкрито підтримувала захоплення Криму та Мелітополя

Служба безпеки України повідомила про підозру судді Звенигородського райсуду Черкаської області, яка виправдовувала воєнні злочини російських окупантів, включаючи ракетний удар по житловому будинку у Дніпрі. За це вона може провести за ґратами до восьми років.

Про це сьогодні, 5 липня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Так, у ході слідства було встановлено, що чиновниця підтримувала захоплення Криму та Мелітополя та буквально запровадження там "російського законодавства". Водночас вона постійно повторювала наративи кремля про війну в Україні. На той момент фігурантка перебувала на посаді голови районного суду.

"Крім того, вона виправдовувала воєнні злочини росії проти цивільних. Наприклад, ракетний удар рашистів по багатоквартирному будинку в Дніпрі в січні цього року вона "оцінила" як "супутні втрати" під час війни", — йдеться в повідомленні.

СБУ перехопила телефонну розмову судді із невідомою співрозмовницею. У ній підозрювана намагалася виправдати дії російських військових, кажучи, що по будинку в Дніпрі вони влучили випадково, бо замість високоточної ракети використовували дешеві.

Судді було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії росії проти України, глорифікація її учасників, вчинені посадовою особою).

Зазначається, що раніше фігурантка була суддею Якимівського райсуду у Запорізькій області. У червні минулого року через тимчасову окупацію її відправили до Черкаської області, де призначили спочатку суддею, а незабаром головою районного суду.

Як з’ясувалося, жінка хотіла згодом подати у відставку та переїхати до тимчасово окупованого Криму. Що цікаво, довічну пенсію вона мала намір отримувати з українського бюджету. Проте СБУ разом із ДБР зірвали її плани.

У ході обшуків у судді вилучили іноземну валюту, зокрема й російські рублі, а також мобільні телефони та комп’ютерну техніку.

Наразі зрадниці загрожує покарання у вигляді восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Служба безпеки України затримала навідника, який скоригував ракетний удар по піцерії у Краматорську.