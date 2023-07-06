Шарій допомагав окупантам у допитах полонених українських бійців: гучні подробиці СБУ

У розпорядженні СБУ є аудіозаписи, на яких блогер спілкується з росіянами

Прокремлівський блогер Анатолій Шарій, який минулої осені зняв викриття про сергія шойгу, отримав нову підозру від СБУ. Його підозрюють у тому, що він допомагав російським агентам ФСБ записувати постановочні відео допитів українських військовополонених під час повномасштабного вторгнення.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби відомства. Українські силовики з’ясували, що він не просто консультував окупантів, а й брав участь у підготовці та розповсюдженні постановочних роликів, а також особисто монтував їх, видаляючи все "невигідне" для російської пропаганди.

Ці постановочні ролики росіяни використали, щоби показати в негативному світлі військово-політичного керівництва України перед світовою спільнотою. Залучив Шарія до співпраці співробітник 5-ї служби ФСБ Косенко М.Ю, а в Севастополі блогер мав спільника, який допомагав тримати контакт зі спецслужбами — колишній Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Антон Шевцов. На початку 2023 року він отримав підозру в держзраді.

Встановлено факт передачі Шевцовим Шарію відео допиту двох українських воїнів. Після монтажу ролик був узгоджений із представником спецслужби росії, а згодом доповнений особистими коментарями Шарія. Це відео блогер виклав на своїх інтернет-платформах та надіслав посилання кураторам для звіту.

При цьому сам Шарій у розмовах із спільником визнавав, що навіть при монтажі приховати поганий стан полонених важко. А родичі, які відгукувалися на відео у соцмережах, просили не мучити та не знімати їх рідних.

Зібравши достатньо доказів, СБУ заочно повідомила про підозру Анатолію Шарію за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб). На сьогоднішній день блогер та його спільник ховаються від правосуддя.

У лютому 2021 року блогер вже отримав від СБУ підозру ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1. ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак) Кримінального кодексу України.

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