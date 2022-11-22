Шарій образився на міноборони росії і "оголосив війну": подробиці

Шарій зняв викриття на міністра оборони росії сергія шойгу

Проросійський блогер Анатолій Шарій, підозрюваний в Україні в держзраді, виступив проти міністерства оборони Російської Федерації, а саме – проти його глави.

Зокрема, Шарій на своєму YouTube-каналі опублікував відео, в якому викриває міністра оборони Росії сергія шойгу і в цілому критикує російську армію.

"Все вкрадено"

За словами Шарія, війна в Україні показала, що армія Росії є міфом, оскільки в ній є певні воєначальники, які приймають вкрай шкідливі для армії рішення. Головним таким "генієм" він називає саме шойгу.

"Все вкрадено (у російській армії – ред.). Виявилося, що практично все вкрадено… їм просто нема з чим воювати. У тому числі й тому залишалися (захоплені в Україні – ред.) міста", — сказав Шарій і, іронізуючи, назвав шойгу і всю його родину дуже талановитими, оскільки вони отримували "найсмачніші" замовлення та посади від держави.

Викриття від Шарія

У цьому контексті Шарій нагадав, що дочка міністра Ксенія Шойгу вже у 18 років купила собі 2 земельні ділянки під Москвою на Рубльово-Успенському шосе за 9 мільйонів доларів, а коли це спливло на поверхню, опублікований витяг просто відредагували.

Донька Шойгу купила собі дві ділянки за 9 мільйонів доларів

При цьому Ксенія Шойгу ще в університеті взяли працювати у російський банк "Санкт-Петербург". Далі за два роки до закінчення університету вона стала помічником заступника керівника "Ростехнагляду".

"Але доньці геніального батька і цього здалося мало. Їй тісно стає, бо у 22 роки вона вже геніальніший економіст-фінансист. І тому працювати в якомусь керівництві "Ростехнагляду", у 22 роки, це навіть нецікаво. За свій величезний стаж, досвід та навички Ксенія стає старшим аналітиком Департаменту проєктного та структурного фінансування "Газпромбанку", — сказав Шарій.

Далі він розповів про роботу дочки міністра куратором спортивного російського проєкту "Перегони героїв", який вигравав усілякі багатомільярдні тендери. При цьому вона, крім кураторства, продовжувала зростати за посадою в "Газпромбанку", а у 2020 році також стала керівником венчурного фонду Sistema SmartTech, який має реалізувати 5 млрд російських рублів.

Також Шарій звернув увагу на російського блогера Олексія Столярова, який став нареченим Ксенії Шойгу і відразу його бізнес зі збиткового перетворився на суперприбутковий.

Дочка Шойгу вагітна від відомого блогера

"У провалах Росії винен звичайно найголовніший (путін — ред.), Але і той, хто вже 10 років керує міноборони Росії, і кого ніхто не чіпає. Чому все розкрадено? Мені здається що я показав чому. У наступних частинах ми займемося іншими фігурантами, і я думаю там багато дуже цікавих заступників у міністра. Це цікава подорож до чарівного світу програшу", — підсумував це відео Шарій.

Звідки ростуть ноги?

Це хоч і масштабний, але все ж таки не перший "наїзд" Шарія на окремих представників влади Росії. "Чорна кішка" пробігла між блогером та певними представниками Росії ще влітку, а після поразок російських військ у Харківській та Херсонській областях він відкрито почав писати про провали Росії як на політичному полі, так і на військовому.

У відповідь російські пропагандисти та воїнкори "затаврували" Шарія ЦИПСО або "українським агентом", а останній не залишився в боргу і почав "бити" за ними.

При цьому варто зазначити, що Шарія дивиться і читає дуже велику кількість росіян, які раніше звикли чути про "нацистів в Україні", "наркомана Зеленського" та інші "гріхи" (часто вигадані або перекручені) української влади та загалом України.

Як наслідок, така різка зміна фокуса уваги Шарія з "викриттів України" на також викриття, але вже росії, хоч багатьом з його аудиторії та не сподобалася, але як мінімум вказала на провали саме їхнього керівництва, а не міфічних "військ НАТО в Україні" та інших міфів, якими напихають російську аудиторію штатні пропагандисти.

Нагадаємо, Шарія 4 травня цього року затримали в Іспанії, проте пізніше місцевий суд відпустив його під підписку про невиїзд.

Шарію в Україні підозрюють одразу за двома статтями Кримінального кодексу – ст. 111 та ст. 161 – держзрада та порушення рівноправності громадян залежно від їхньої раси, національності, релігії, інвалідності тощо.