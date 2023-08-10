Вибір запобіжного заходу нардепу Дубинському: суд ухвалив рішення (відео)

Його також зобов’язали здати закордонний паспорт

Печерський суд Києва на своєму засіданні у четвер, 10 серпня, задовольнив клопотання прокурорів і обрав запобіжний захід для нардепа Олександра Дубинського у вигляді особистого зобов’язання.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов із зали суду.

Дубинському заборонено без дозволу залишати Київську область, також він має носити електронний браслет та здати закордонний паспорт.

Нагадаємо, нардепа Олександра Дубинського підозрюють у внесенні посадовцем неправдивих відомостей до офіційних документів, на підставі яких він виїхав за кордон нібито під приводом супроводу батька на лікування, хоча, за наявними даними, батько самостійно і виїхав з країни і повернувся. Народний депутат виїхав із України 27 червня, а повернувся 27 липня. За цей час він встиг двічі відвідати Італію, побувати у Хорватії та Іспанії.

Як повідомляв "Телеграф", на суді Дубинський заявив, що різниця в часі та пунктах перетину кордону при виїзді з України між ним та батьком пов’язана з тим, що нардеп отримав дозвіл на виїзд пізніше за батька, а той уже купив квитки. При цьому різницю у часі повернення він коментувати не став.