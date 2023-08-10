Дубінський у суді пояснив, як виїжджав із України (відео)

Народний депутат Олександр Дубінський, якому 10 серпня обирають запобіжний захід, пояснив, як виїжджав з України.

Відео із зали суду зняв кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

За його словами, різниця в часі та пунктах перетину кордону України між ним та батьком пов’язана з тим, що нардеп отримав дозвіл на виїзд пізніше за батька, а той уже купив квитки.

"Коли батько мав виїхати за кордон у нього вже були придбані квитки, було замовлено перебування в Австрії, то склалася ситуація, коли МОЗ не надав мені листа (що дозволяє виїзд як супроводжуючий — Ред). Ми (з представником МОЗ — Ред.) вирішили, що я можу виїхати пізніше за свого батька на один день, щоб не втрачати квитки та готель Пунктами перетину держкордону встановлено, що якщо особа, яка супроводжується, вже перебуває за кордоном, то громадянин, який супроводжує цю особу, може виїжджати…Я виїхав вранці наступного дня тому, що дозвіл на виїзд було надано вже пізно ввечері, коли його квитки вже були б втрачені, а це не дешево зараз виїжджати за кордон», — каже Дубінський.

При цьому нардеп поки що відмовився коментувати різницю в часі повернення.