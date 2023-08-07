З допитами Дубинського у ДБР складнощі: що дізналися ЗМІ

Правоохоронці знову допитали нардепа, той каже про політичне переслідування

Державне бюро розслідувань знову допитало народного депутата Олександра Дубинського у справі про виїзд за кордон. Парламентар виїхав з України під виглядом супроводу свого батька на лікування, але був помічений на відпочинку з дівчиною.

"Українська правда" повідомляє, посилаючись на співрозмовників у правоохоронних органах, що Дубинський вводить слідство в оману та відмовляється відповідати на деякі питання.

"Нардеп відмовляється давати відповіді по суті питань щодо обставин свого перебування за кордоном та підробки документів і намагається ввести слідство в оману", - кажуть джерела УП.

Крім того, журналісти повідомляють, що правоохоронці заявляють про маніпулювання громадською думкою з боку фігуранта. Співрозмовники видання вважають, що слова Дубинського про його співпрацю зі слідством не відповідають дійсності.

Сам підсанкційний нардеп після виходу з будівлі ДБР записав відео, де повідомив, що йому призначено нові допити, на 8 та 9 серпня. Дубинський заявив, що "тактика Зеленського (якого нардеп звинувачує в політичному переслідуванні — Ред.) полягає в тому, щоб мене за...бать, щоб я ходив на допити, а не на роботу".

Нагадаємо, нардеп Олександр Дубинський виїхав із України з метою лікування батька, але "засвітився" під час відпочинку з дівчиною. Проти народного обранця розпочато слідчі дії за двома статтями Кримінального кодексу України. Якщо провину доведуть, Дубинському загрожує до 6 років позбавлення волі, також він не зможе обіймати певні посади протягом трьох років.