С допросами Дубинского в ГБР сложности: что узнали СМИ

Правоохранители снова допросили нардепа, тот говорит о политическом преследовании

Государственное бюро расследований снова допросило народного депутата Александра Дубинского по делу о выезде за границу. Парламентарий уехал из Украины под видом сопровождения своего отца на лечение, но был замечен на отдыхе с девушкой.

"Украинская правда" сообщает, ссылаясь на собеседников в правоохранительных органах, что Дубинский вводит следствие в заблуждение и отказывается отвечать на некоторые вопросы.

"Нардеп отказывается давать ответы по существу вопросов об обстоятельствах своего пребывания за границей и подделки документов и пытается ввести следствие в заблуждение", — говорят источники УП.

Кроме того, журналисты сообщают, что правоохранители заявляют о манипулировании общественным мнением со стороны фигуранта. Собеседники издания считают, что слова Дубинского о его сотрудничестве со следствием не соответствуют действительности.

Сам подсанкционный нардеп после выхода из здания ГБР записал видео, где сообщил, что ему назначены новые допросы, на 8 и 9 августа. Дубинский заявил, что "тактика Зеленского (которого нардеп обвиняет в политическом преследовании — Ред.) состоит в том, чтобы меня за…бать, чтобы я ходил на допросы, а не на работу".

Напомним, нардеп Александр Дубинский выехал из Украины с целью лечения отца, но "засветился" во время отдыха с девушкой. Против народного избранника начаты следственные действия по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Если вину докажут, Дубинскому грозит до 6 лет лишения свободы, также он не сможет занимать определенные должности в течение трех лет.