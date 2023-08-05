ДБР прийшло з обшуками до помічника Дубинського: що шукають

Нардеп підтвердив обшуки в одного зі своїх офіційних помічників

Після нещодавніх обшуків у народного депутата Олександра Дубинського тепер Державне бюро розслідувань проводить обшуки у його помічника Володимира Колодюка.

Про це пише "Суспільне" з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

Правоохоронці перевіряють, чи Колодюк не причетний до оформлення документів, за якими Дубинський виїжджав за кордон під час війни.

Сам Дубинський підтвердив обшуки у одного з його офіційних помічників.

Нагадаємо, днями обшуки пройшли й у самого Дубинського. Вони пов’язані із його нещодавньою поїздкою за кордон. За даними слідства, депутат виїхав з України під виглядом супроводу свого батька на лікування до іноземної медустанови, хоча батько нардепа їхав за кордон і повертався звідти самостійно – фактично Дубинський його не супроводжував.

Як повідомляв "Телеграф", нещодавно відомий український військовий та правозахисник Олег Симороз, який втратив ноги на війні, звинуватив нардепа Олександра Дубинського у спробі взяти під свій контроль Київську обласну лікарню №2, у якій функціонує центр реабілітації військових.