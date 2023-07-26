Навіть участь у шоу скабеєвої не допомогла: на українську журналістку порушили справу в росії

У її московській квартирі пройшли обшуки

Українську журналістку та активну учасницю російських політичних шоу Яніну Соколовську, в росії звинуватили у поширенні фейків про армію рф.

Про це повідомив Слідчий комітет рф, пишуть росЗМІ.

За версією слідства, з березня по травень минулого року Соколовська нібито публікувала у своєму Telegram-каналі "відомо неправдиву інформацію про дії збройних сил російської федерації проти мирного населення України". Повідомляється, що триває розслідування, у московській квартирі Соколовської провели обшуки.

Соколовська працювала в українських бюро російських "Известий", "Комерсанта" та РИА Новости. Вона бере участь у пропагандистських ток-шоу на російських телеканалах — таких, як "60 минут", "Время покажет", "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" та інших.

З осені 2014 до 2017 року Соколовська була політичним експертом сайту "РИА Новости Украина". З лютого 2019 року вона часто брала участь в інтернет-стрімах однієї з головних пропагандисток росії — ольги скабеєвої на Youtube-каналі Росія-24.

Соколовська часто викликала гнів учасників студії своїми заявами — наприклад, у програмі "60 минут" на телеканалі "Россия 1" у 2018 році вона розвінчала улюблену тезу путінських пропагандистів про "братні" народи.

Скріншот програми "60 минут" на телеканалі "Россия 1", 2018 рік

Водночас в Україні Соколовську нерідко звинувачували в тому, що вона є "підсадним гостем" російських політичних шоу.

Як повідомляв "Телеграф", у росії розпочали чергове судилище над 18 українськими військовими. Всі вони потрапили в полон у різний час і за різних обставин, що поєднує фактором є лише приналежність до батальйону "Айдар".