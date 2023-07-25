Чиновник побачив у передових технологіях загрозу для росіян

Новосибірський депутат вигадав як росія зможе "перемогти Захід". На його переконання, для цього необхідно забрати у населення комп’ютери та телефони, а також відключити його від інтернету.

Свої думки віцеспікер заксобрання Новосибірської області Анатолій Кубанов виклав у колонці на сайті "Завтра".

За його словами, загальну цифровізацію нав’язують "транснаціональні еліти", які будують "глобальний термітник та нав’язують технологічну революцію". Він висловив думку, що ті уряди, які "заганяють населення в інтернет", позбавляються влади, а тому росія в цьому плані є "флагманом надії".

"Необхідно рішуче вивести обчислювальні потужності з громадського обороту. Безліч технологій відсутні у відкритому доступі. Ти не можеш купити атомний мініреактор у магазині побутової техніки, а зенітний ракетний комплекс у мисливській лавці. Так само і ЕОМ повинні застосовуватися за призначенням – у науці, промисловому виробництві, транспортних системах, військових штабах тощо", – повідомив він.

Депутат переконаний, що лише створення гнучкої соціальної організації "від будинків науки до палаців поезії, від гуртків пенсіонерів до форумів інженерів" дозволить зробити росію "недосяжною для синтетичної, одурілої західної постлюдини" і дасть їй можливість перемогти Захід.

Кубанов представляє фракцію "Справедлива росія — Патріоти — За правду". Він багато років очолював новосибірське відділення та неодноразово висував свою кандидатуру на посаду губернатора.

Як повідомлялося раніше, у росії сильно стурбувалися тим, що населення країни стрімко скорочується, а тому запропонували переселити туди велику кількість переселенців з Африки.