На росії вигадали нові пільги для учасників війни проти України: обурені навіть самі росіяни

Росіяни не дуже зраділи ініціативі

Депутати російського міста Тамбов запропонували видавати права водія учасникам так званої "СВО" без навчання в автошколі. Росіяни обурені та з сарказмом пропонують для них й інші "привілеї".

Законопроєкт про скасування навчання перед отриманням водійських прав для учасників війни в Україні підготували депутати Тамбовської обласної думи, направивши його на розгляд до держдуми, пишуть росЗМІ.

Пропонується зробити необов’язковим для "учасників СВО" навчання в автошколі, а на іспити допускати їх за підсумками самостійної підготовки. Йдеться про категорії прав А та С.

На думку депутатів, це дасть їм можливість "оперативно отримати водійські права та використовувати транспортні засоби, у тому числі для реалізації службових завдань у ході проведення СВО".

Проте росіяни не підтримують можливе нововведення.

"А також запливати за буйки і переходити вулицю на червоне світло", "Як щодо індульгенцій на насильство і вбивства?", "Гроші в банку без документів теж нехай видають! Будь-яку суму похмелятися", "Даєш більше яскравих ДТП", "Абсолютно правильне рішення. І з льотними посвідченнями не тягніть", — пишуть вони в соцмережах.

Раніше "Телеграф" розповідав, що мешканець росії напередодні свого дня народження намагався підпалити мавзолей Леніна в Москві.