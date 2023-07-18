На россии придумали новые льготы для участников войны против Украины: возмущены даже сами россияне

Россияне не очень обрадовались инициативе

Депутаты российского города Тамбов предложили выдавать водительские права участникам так называемой "СВО" без обучения в автошколе. Россияне возмущены и с сарказмом предлагают для них и другие "привилегии".

Законопроект об отмене водительских экзаменов для участников войны в Украине подготовили депутаты Тамбовской областной Думы, направив его на рассмотрение в Госдуму, пишут росСМИ.

Предлагается сделать необязательным для "участников СВО" обучение в автошколе, а на экзамены допускать их по итогам самостоятельной подготовки. Речь о категориях прав А и В.

По мнению депутатов, это даст им возможность "оперативно получить водительские права и использовать транспортные средства, в том числе для реализации служебных задач в ходе проведения СВО".

Однако россияне не поддерживают возможное нововведение.

"А также заплывать за буйки и переходить улицу на красный свет", "Как насчет индульгенций на насилие и убийства?", "Деньги в банке без документов тоже пусть выдают! Любую сумму похмеляться", "Даешь больше ярких и запоминающихся ДТП", "Абсолютно правильное решение. И с летными удостоверениями не тяните", — пишут они в соцсетях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что житель россии накануне своего дня рождения пытался поджечь мавзолей Ленина в Москве.