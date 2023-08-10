Выбор меры пресечения нардепу Дубинскому: суд принял решение (видео)

Его также обязали сдать загранпаспорт

Печерский суд Киева на своем заседании в четверг, 10 августа, удовлетворил ходатайство прокуроров и избрал меру пресечения для нардепа Александра Дубинского в виде личного обязательства.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов из зала суда.

Дубинскому запрещено без разрешения покидать Киевскую область, также он должен носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

Напомним, нардепа Александра Дубинского подозревают во внесении должностным лицом ложных сведений в официальные документы, на основании которых он выехал за границу якобы под предлогом сопровождения отца на лечение, хотя, по имеющимся данням, отец самостоятельно и выехал из страны и вернулся. Народный депутат выехал из Украины 27 июня, а вернулся 27 июля. За это время он успел дважды посетить Италию, побывать в Хорватии и Испании.

Как сообщал "Телеграф", на суде Дубинский заявил, что разница во времени и пунктах пересечения границы при выезде из Украины между ним и отцом связана с тем, что нардеп получил разрешение на выезд позже отца, а тот уже купил билеты. При этом разницу во времени возращения он комментировать не стал.