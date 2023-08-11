Коммуниста Симоненко вывез из Украины спецназ рф: где он сейчас и в чем его подозревают (фото)

Лидер запрещенной компартии Украины убежал в марте прошлого года

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему народному депутату, руководителю запрещенной Коммунистической партии Украины Петру Симоненко, поддержавшему вооруженную агрессию россии. Во время оккупации Киевщины он бежал в россию в сопровождении спецназа рф.

Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ.

Во время оккупации Киевской области весной 2022 года Симоненко обратился к российским властям с просьбой вывезти его с семьей в рф. Для этого в оккупированный тогда поселок Березовка Макаровского района, кремль прислал отряд спецназа, который Симоненко встретил и поселил в собственном доме.

"Затем с 4 по 8 марта 2022 года оккупационное спецподразделение осуществило "сопровождение" Симоненко и его близких через вражеские блокпосты на территорию Беларуси. Оттуда он переехал в россию, где был назначен заместителем председателя "Центрального комитета международного коммунистического объединения "Союз коммунистических партий – коммунистической партии советского союза", — сообщили в СБУ.

Уточняется, что это — прокремлевская организация, которая подконтрольна российской компартии во главе с ее лидером – депутатом госдумы рф геннадием зюгановым. По его указанию симоненко начал публичную кампанию в поддержку агрессивной политики москвы.

В октябре 2022 года экс-нардеп принял участие в так называемой "22-й Международной встрече коммунистических и рабочих партий", которая проходила на Кубе. Во время своего выступления на форуме Симоненко оправдывал захват части территории Украины и деятельность так называемых "ЛДНР".

Также известно, что 21 — 22 апреля 2023 года Симоненко принял участие в состоявшемся в минске съезде "антифашистского форума", где он высказывался за продолжение войны против Украины и оправдывал кремлевские заявления по применению россией тактического ядерного оружия.

Симоненко сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины, досудебное расследование продолжается.

ч. 3 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти с использованием средств массовой информации);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году, в том числе путем представления вооруженной агрессии РФ против Украины как внутреннего гражданского конфликта с использованием средств массовой информации).

Стоит отметить, что военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" сообщал о бегстве Симоненко еще в мае 2022 года.

Напомним, в 2019 году симоненко хотел баллотироваться на выборах президента Украины, но его не зарегистрировали. Комиссия установила, что П.Симоненко выдвинут кандидатом в президенты от партии, устав, наименование и символика которой не соответствуют требованиям закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

В том же году шестой апелляционный административный суд 6 февраля отказал в удовлетворении иска Симоненко и КПУ к Центральной избирательной комиссии из-за отказа в регистрации его кандидатом на выборах президента Украины 31 марта.

Кроме того, в августе 2019 года окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл производство по иску Симоненко и Компартии к Министерству юстиции Украины. Истцы просили суд отменить приказ Минюста от 23 июля 2015 года, которым было утверждено правовое заключение комиссии по вопросам соблюдения закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" (о декоммунизации) о несоответствии деятельности, наименования и символики Компартии Украины требованиям этого закона.

Напомним, в марте прошлого года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение приостановить любую деятельность политических сил, связанных с россией, во время военного положения. 3 мая Верховная Рада запретила деятельность пророссийских партий на территории Украины. Через несколько месяцев восьмой апелляционный административный суд окончательно запретил деятельность Коммунистической партии Украины.

Как сообщал "Телеграф", Печерский суд Киева на своем заседании в четверг, 10 августа, удовлетворил ходатайство прокуроров и избрал меру пресечения для нардепа Александра Дубинского в виде личного обязательства.