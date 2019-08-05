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ОАСК открыл производство по иску лидера КПУ Симоненко

ОАСК открыл производство по иску лидера КПУ Симоненко
11:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины: ОАСК открыл дело по иску Петра Симоненко и КПУ об отмене приказа Минюста о несоответствии партии закону о декоммунизации.

Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл производство по иску лидера Коммунистической партии Украины (КПУ) Петра Симоненко и Компартии к Министерству юстиции Украины.

Как сообщает пресс-служба суда в понедельник, дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон.

В ОАСК напомнили, что истцы просят суд отменить приказ Минюста от 23 июля 2015 года, которым было утверждено правовое заключение комиссии по вопросам соблюдения закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" (о декоммунизации) о несоответствии деятельности, наименования и символики Компартии Украины требованиям этого закона.

Как сообщалось, Симоненко и КПУ подали иск в ОАСК в июле текущего года.

15 мая 2015 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон о декоммунизации ("Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики").

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В июле 2015 года министр юстиции Павел Петренко подписал приказы, которыми аннулировал статус и права Коммунистической партии Украины, Компартии (обновленной) и Коммунистической партии Украины рабочих и крестьян.

"После принятия законов была создана независимая комиссия, которая в течение месяца проводила проверку на соответствие трех коммунистических партий в Украине – КПУ, Компартия (обновленная) и Коммунистическая партия Украины рабочих и крестьян. На основе выводов комиссии я подписал три приказа, которые определяют, что компартии Украины, в частности, в своей деятельности, в наименовании, в символике, уставе и программе не соответствуют требованиям ч.2 ст.3 закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", - заявил тогда Петренко.

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КПУ, Петр Симоненко, Запрет КПУ, ОАСК.
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