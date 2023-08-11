Личный пруд, позолота и джакузи: шикарный особняк беглого Симоненко напомнил старый анекдот (фото)

В сети вспомнили анекдот про коммунистов, увидев шикарно обставленный особняк

В сети показали фото из дома бывшего "коммуниста" Петра Симоненко, которому сегодня СБУ сообщила о подозрении. На снимках виден шикарный особняк с личным озером и огромной хрустальной люстрой.

Фото опубликовали в сети. Именно из этого дома коммуниста "эвакуировал" спецназ россии во время оккупации Киевской области весной 2022 года.

Где именно расположен дом не сообщается, но на фото видно, что он занимает большую территорию: есть личное озеро, сосновые насаждения и сам двухэтажный дом с террасой. В коридоре у входа лежит небольшой красный ковер с сайтом Коммунистической партии, об который, вероятно, нужно вытирать ноги. Также в холле между вторым и первым этажами свисает огромных размеров хрустальная люстра.

Ванная комната в доме просторная. На потолке также висит хрустальная люстра, но небольшая, а на стенах узоры из мозаики. Напротив на стене висит большое зеркало в позолоченной раме и стоит такого же цвета умывальник. Также на одной из стен, как раз напротив унитаза и позолоченного биде, расположены панорамные окна.

Также, судя по фото в сети, в доме нашли несколько красных книжек с надписью "Коммунистическая партия Украины". В сети отреагировали на кадры роскошного дома бывшего главы Коммунистической партии Украины. Политический обозреватель Милан Лелич вспомнил по этому случаю анекдот 20-летней давности, а в сети вспомнили особняк януковича и заявили, то дом Симоненко не дотягивает по интерьеру.

"К Симоненко в гости приходит его старушка, видит всю роскошь, позолота повсюду, прислуга бегает туда-сюда. И говорит: Как здесь у тебя хорошо… Главное, чтобы коммунисты снова не пришли", — написал он.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что под Киевом продают шикарный дом за 1,2 млн долларов, но без ремонта. Снаружи дом выглядит презентабельно, но внутри голые стены и пол.