У Києво-Печерській лаврі спецназ поліції. Що відбувається та що робить УПЦ МП (онлайн)

Раніше суд задовольнив позов заповідника щодо усунення перешкод до користування майном

У Києво-Печерській лаврі знову гаряче. На наступний день після рішення суду повернути державі майно лаври, поліція оточила територію, а всередині працює комісія Мінкульту, повідомляє кореспондент "Телеграфу".

Зокрема, адміністрація заповідника вирішила тимчасово обмежити доступ відвідувачів на територію. Обмеження стосуються Нижньої Лаври, а забезпечити його виконання покликали силовиків.

Всередині працює комісія Мінкульту в супроводі правоохоронців, вони перебувають на території Нижніх печер. Слідчі дії ще не починалися.

Поки без затримань, але віряни УПЦ МП вже починають стягувати свою "групу підтримки". Представниця УПЦ МП вже сперечається з поліцією та не дозволяє зйомку, повідомляє кореспондент:

Що відбувається у лаврі зараз:

12:06 — Парафіяни УПЦ МП кидаються на журналістів зі словами "Це все Порошенко оце сотворив":

11:50 — В.о. гендиректора Нацзаповідника "Києво-Печерська Лавра" Максим Остапенко розповів, що у Лаврі перебувають сторонні особи. Провокатори перешкоджають роботі правоохоронних органів:

"У приміщеннях, які не використовувалися для релігійних потреб (готелі, об'єкти харчування, торговельні точки, виробничі об'єкти), продовжують знаходитися невідомі особи — не ченці монастиря. Люди, які не є членами релігійної громади монастиря. Мова зараз іде про те, щоб повністю припинити перебування там сторонніх осіб і державні об'єкти повернути в користування заповідником. Щонайменше у трьох об'єктах вони забарикадувалися, ми сподіваємося, що з часом поліція повністю відновить користування цими об'єктами", — каже Остапенко.

Нагадаємо, 10 серпня Господарський суд міста Києва задовольнив позов Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" до УПЦ МП щодо усунення перешкод до користування майном. Йдеться про діяльність комісії, яка займається переданням 79 об'єктів нижньої Лаври з користування УПЦ МП, із якою розірвано договір користування.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 4 липня, комісія Мінкульту прибула до Києво-Печерської лаври та спробувала опечатати корпуси. Їх своєю чергою вже давно мали залишити представники УПЦ МП через розірвання договору оренди. Це була не перша спроба комісії провести подібну роботу, однак щоразу парафіяни блокують їхні дії.