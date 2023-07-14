Настоятель Києво-Печерської лаври пояснив, чому там склалася нездорова ситуація

Монахи з проукраїнською позицією зіткнулись з класичною київською проблемою

Монахи Києво-Печерської лаври, які відгукнулись на заклик нового настоятеля перейти до складу ПЦУ, зараз перебувають у "нездоровій" ситуації.

Про це новий настоятель Києво-Печерської лаври архімандрит УПЦ МП Авраамій (Лотиш) розповів у інтерв’ю сайту "Телеграф".

"В моєму зверненні був заклик до того, щоб братія залишалась на місці, але приєдналась до Помісної автокефальної Православної церкви України (ПЦУ). І та ситуація, яка зараз склалася в Лаврі — нездорова. На жаль, ми бачимо, що агресор використовує які тільки можна ресурси у війні, зокрема, духовність. А Лавра, не секрет, свого часу була оплотом "руського міра", — розповів Авраамій.

Він пояснив, що братія, яка переходить до ПЦУ, стала заручниками ситуації, коли братії бракує приміщень.

"Для чоловічого монастиря ПЦУ поки нема приміщень для братії, яка буде в складі ПЦУ. Тільки-но з’являться приміщення, а це вже як вирішить держава, одразу братія, яка має українську свідомість, зможе доєднатися до ПЦУ. Не вся там братія погана. Є хороша братія, яка дійсно молиться за Україну, вболіває за Україну і наших воїнів. Тому ми в очікуванні цього процесу — надання приміщень", — повідомив намісник Києво-Печерської лаври.

Більше про те, що зараз відбувається у Києво-Печерській лаврі, читайте в інтерв’ю на сайті "Телеграф": "Ченці стали заручниками. Переходити їм нема куди": інтерв’ю з новим намісником Києво-Печерської лаври".

Раніше "Телеграф" писав про те, що голова УПЦ МП з’явився на публіці з прикрасою за 5 мільйонів гривень.