Настоятель Киево-Печерской Лавры объяснил, почему там сложилась нездоровая ситуация

Монахи с проукраинской позицией столкнулись с классической киевской проблемой

Монахи Киево-Печерской Лавры, отозвавшиеся на призыв нового настоятеля перейти в состав ПЦУ, сейчас находятся в "нездоровой" ситуации.

Об этом новый настоятель Киево-Печерской лавры архимандрит ПЦУ Авраамий (Лотыш) рассказал в интервью сайту "Телеграф".

"В моем обращении был призыв к тому, чтобы братия оставалась на месте, но присоединилась к Поместной автокефальной Православной церкви Украины (ПЦУ). И та ситуация, которая сейчас сложилась в Лавре — нездоровая. К сожалению, мы видим, что агрессор использует какие только можно ресурсы в войне, в частности, духовность. А Лавра, не секрет, в свое время была оплотом "русского мира ", — рассказал Авраамий.

Он объснил, что братия, переходящая в ПЦУ, стала заложниками ситуации, когда братии не хватает помещений.

"Для мужского монастыря ПЦУ пока нет помещений для братии, которая будет в составе ПЦУ. Как только появятся помещения, а это уже как решит государство, сразу братия, имеющая украинское сознание, сможет присоединиться к ПЦУ. Не вся там братия плохая. Есть хорошая братия, которая действительно молится за Украину, болеет за Украину и наших воинов. Поэтому мы в ожидании этого процесса — предоставления помещений", — сообщил наместник Киево-Печерской Лавры.

Больше о том, что сейчас происходит в Киево-Печерской лавре, читайте в интервью на сайте "Телеграф": "Монахи стали заложниками. Переходить им некуда": интервью с новым наместником Киево-Печерской лавры".

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