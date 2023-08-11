В Киево-Печерской лавре спецназ полиции. Что происходит и что делает УПЦ МП (онлайн)

Ранее суд удовлетворил иск заповедника об устранении препятствий к пользованию имуществом

В Киево-Печерской лавре снова горячо. На следующий день после решения суда вернуть государству имущество лавры, полиция оцепила территорию, а внутри работает комиссия Минкульта, сообщает корреспондент "Телеграфа".

В частности, администрация заповедника решила на время ограничить доступ посетителей на территорию. Ограничения касаются Нижней Лавры, а для обеспечения его выполнения позвали силовиков.

Внутри работает комиссия Минкульта в сопровождении стражей порядка, они находятся на территории Нижних пещер. Следственные действия еще не начинались.

Пока без задержаний, но верующие УПЦ МП уже начинают взимать свою "группу поддержки". Представитель УПЦ МП уже спорит с полицией и не разрешает съемку, сообщает корреспондент:

Что происходит в лавре сейчас:

12:06 — Прихожане УПЦ МП бросаются на журналистов со словами "Это все Порошенко это сотворил":

11:50 — И.о. гендиректора Нацзаповедника "Киево-Печерская Лавра" Максим Остапенко рассказал, что в Лавре находятся посторонние. Провокаторы препятствуют работе правоохранительных органов:

"В помещениях, которые не использовались для религиозных нужд (отели, объекты питания, торговые точки, производственные объекты), продолжают находиться неизвестные лица — не монахи монастыря. Люди, не являющиеся членами религиозной общины монастыря. Речь сейчас идет о том, чтобы полностью прекратить пребывание там посторонних лиц и государственные объекты вернуть в пользование заповедником. По меньшей мере, в трех объектах они забаррикадировались, мы надеемся, что со временем полиция полностью восстановит пользование этими объектами", — говорит Остапенко.

Напомним, 10 августа Хозяйственный суд города Киева удовлетворил иск Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" к УПЦ МП по устранению препятствий к пользованию имуществом. Речь идет о деятельности комиссии, которая занимается передачей 79 объектов нижней Лавры по пользованию УПЦ МП, с которой расторгнут договор пользования.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 4 июля комиссия Минкульта прибыла в Киево-Печерскую лавру и попыталась опечатать корпуса. Их в свою очередь уже давно должны были оставить представители УПЦ МП из-за расторжения договора аренды. Это была не первая попытка комиссии провести подобную работу, однако каждый раз прихожане блокируют их действия.