"Колоссальная сумма": монахи в Киево-Печерской лавре жалуются на дорогую аренду

Льготы, которыми располагал Московский патриархат, больше не работают

В настоящее время у ПЦУ нет договора с заповедником "Киево-Печерская лавра", который позволил бы монахам получить помещение на льготных условиях для нового монастыря. А действующая стоимость аренды для них слишком велика.

Об этом новый настоятель Киево-Печерской Лавры, архимандрит ПЦУ Авраамий (Лотыш) рассказал в интервью сайту "Телеграф".

"Знаем, что законы приняты немного другие, но надеемся, что они будут пересмотрены для того, чтобы мы пользовались так, как в свое время Московский патриархат. Потому что предлагаемые нам условия — колоссальная сумма набегает, и у нас таких возможностей, конечно, нет. В течение 30 лет Московский патриархат пользовался всеми этими благами и была символическая арендная плата", — рассказал Авраамий.

В то же время, настоятель опроверг упреки Московского патриархата о том, что ПЦУ не сможет выполнять духовную миссию в Лавре, поскольку им якобы не хватит монахов.

"Они так боятся ПЦУ потому, что понимают: то, что они говорят, является не правдой, а настоящей ложью. В любом случае мы формируем новую монашескую общину. Мы начинаем этот процесс так же, как и они в свое время формировали из ничего в 1988 году, когда территория Нижней лавры была передана церкви, в том числе Дальнее пещеры, в то время было всего 5-7 монахов, и то они были из разных монастырей, они говорили, что и в Верхней лавре ничего у нас не получится, но слава Богу богослужения регулярные проводятся, украинский лаврский хор есть, который исполняет хорошие песнопения, но уже на украинском языке. Это свидетельство того, что все то, что они говорят — не соответствует действительности", — подчеркнул архимандрит ПЦУ.

Больше о том, что сейчас происходит в Киево-Печерской лавре, читайте в интервью на сайте "Телеграф": "Монахи стали заложниками. Переходить им некуда": интервью с новым наместником Киево-Печерской лавры.

Ранее "Телеграф" писал, что монахи Киево-Печерской лавры, отозвавшиеся на призыв нового настоятеля перейти в состав ПЦУ, сейчас находятся в "нездоровой" ситуации.