"Колосальна сума": ченці в Києво-Печерській лаврі скаржаться на дорогу оренду

Пільги, які мав московський патріархат, більше не працюють

На даний час ПЦУ не має договору з заповідником "Києво-Печерська лавра", який дозволив би ченцям отримати приміщення на пільгових умовах для нового монастиря. А нинішня вартість оренди для них завелика.

Про це новий настоятель Києво-Печерської лаври, архімандрит ПЦУ Авраамій (Лотиш) розповів у інтерв’ю сайту "Телеграф".

"Знаємо, що закони прийняті трохи інші, але сподіваємося, що вони будуть переглянуті для того, щоб ми користувалися так, як свого часу Московський патріархат. Тому що умови, які пропонують нам, — колосальна сума набігає, і у нас таких можливостей, звісно, нема. Протягом 30 років Московський патріархат користувався всіма тими благами і була символічна орендна плата", — розповів Авраамій.

Водночас настоятель спростував закиди Московського патріархату про те, що ПЦУ не зможе виконувати духовну місію в Лаврі, оскільки їм, нібито не вистачить ченців.

"Вони так бояться ПЦУ тому, що розуміють: те, що вони говорять, є не правдою, а справжньою брехнею. У будь-якому разі ми формуємо нову чернечу общину. Ми розпочинаємо цей процес так само, як і вони свого часу формували з нічого. 1988 року, коли територія Нижньої лаври була передана церкві, зокрема Дальні печери, на той час було всього 5-7 ченців. І то вони були з різних монастирів. Вони казали, що й у Верхній лаврі нічого у нас не вийде, та слава Богу богослужіння регулярні проводяться, український лаврський хор є, який виконує гарні піснеспіви, але вже українською мовою. Це свідчення того, що все те, що вони говорять — не відповідає дійсності", — наголосив архімандрит ПЦУ.

Більше про те, що зараз відбувається у Києво-Печерській лаврі, читайте в інтерв’ю на сайті "Телеграфу": "Ченці стали заручниками. Переходити їм нема куди": інтерв’ю з новим намісником Києво-Печерської лаври".

Раніше "Телеграф" писав, що монахи Києво-Печерської лаври, які відгукнулись на заклик нового настоятеля перейти до складу ПЦУ, зараз перебувають у "нездоровій" ситуації.