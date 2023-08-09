Суперечка Мінкультури з УПЦ через Києво-Печерську лавру: суд виніс рішення

Представники УПЦ і надалі хотіли користуватися державним майном у Лаврі

Розірвання договору з УПЦ про оренду приміщень Нижньої Лаври у Києво-Печерській лаврі визнано законним. Таке рішення сьогодні, 9 серпня, ухвалив Господарський суд Києва.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства культури України. Своїм рішенням суд відмовив у задоволенні позовних вимог УПЦ.

Справа в тому, що ченці УПЦ хотіли й надалі користуватися Нижньою Лаврою Києво-Печерської лаври та іншими її будівлями, які є власністю держави. Для цієї мети і було подано позов до суду з проханням оскаржити розірвання договору безоплатного користування, який раніше було укладено між Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою (Чоловічий монастир) Української Православної Церкви та Національним заповідником "Києво-Печерська лавра"

У Мінкультури також нагадали, що під час перевірки виявили низку порушень договору оренди, які й спричинили його розірвання. Сталося це ще 29 березня 2023 року у односторонньому порядку, що зазначено у самому договорі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що одного з голів УПЦ (МП) засудили до тюремного терміну. Анатолія Єлецького або єпископа Йонатана визнано винним у зазіханні на територіальну цілісність України.