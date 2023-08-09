Спор Минкультуры с УПЦ из-за Киево-Печерской лавры: суд вынес решение

Представители УПЦ и дальше хотели пользоваться государственным имуществом в Лавре

Расторжение договора с УПЦ об аренде помещений Нижней Лавры в Киево-Печерской лавре признано законным. Такое решение сегодня, 9 августа, вынес Хозяйственный суд Киева.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры Украины. Своим решение суд отказал в удовлетворении исковых требований УПЦ.

Дело в том, что монахи УПЦ хотели и дальше пользоваться Нижней Лаврой Киево-Печерской лавры и другими ее зданиями, которые являются собственностью государства. Для этой цели и был подан иск в суд с просьбой обжаловать расторжение договора безвозмездного пользования, который ранее был заключен между Свято-Успенской Киево-Печерской Лаврой (Мужской монастырь) Украинской Православной Церкви и Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра"

В Минкультуры также напомнили, что во время проверки выявили ряд нарушений договора аренды, которые и послужили причинами для его расторжения. Произошло это еще 29 марта 2023 года в одностороннем порядке, что указано в самом договоре.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что одного из глав УПЦ (МП) приговорили к тюремному сроку. Анатолий Елецких или епископ Ионафан признан виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины.