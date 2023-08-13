Почав бити каменем ікону: у Києво-Печерській лаврі чоловік влаштував бешкет (фото)

Чоловіка вже затримали

Вранці 13 серпня у Києво-Печерській Лаврі чоловік ударив каменем по іконі Спаса Нерукотворного.

Про це повідомляє прес-служба Української православної церкви.

"Під час богослужіння в храмі Агапіта Печерського чоловік підійшов до ікони і кілька разів ударив по ній каменем, розбивши скло", - йдеться в повідомленні.

Там також зазначили, що віряни допомогли затримати зловмисника ще до приїзду поліції. Після цього його передали правоохоронцям.

Мотиви чоловіка залишаються невідомими.

Зазначимо, що 11 серпня у Києво-Печерській лаврі знову було неспокійно. Наступного дня після рішення суду повернути державі майно лаври, поліція оточила територію, а всередині працювала комісія Мінкульту.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у Лаврі збирали "донати" на застави для Паші "Мерседеса". Пізніше у нижній частині Києво-Печерської лаври виявили покої колишнього намісника, який вийшов під заставу у 33 млн. гривень. Парафіянам був доступний лише один поверх, який був скромно обставлений, але насправді в Лаврі ховалися ще три поверхи.