У Києво-Печерській лаврі поліція зламала двері приміщень, де засіли фанати УПЦ МП

Правоохоронці оточили кілька корпусів

З ранку у вівторок, 15 серпня, на території Києво-Печерської лаври кілька людей за допомогою болгарки, лома та кувалди зламали двері до 57 корпусу та у супроводі співробітників поліції зайшли до приміщення, де перебувають паломники та ченці.

Про це повідомляє сайт "Союз православних журналістів".

"57 корпус – це приміщення лаврського готелю. Тут живуть паломники та кілька ченців братії Лаври", — йдеться у повідомленні.

Водночас в Українській Православній Церкві заявили, що прямо зараз відбувається штурм 54,47 та 58 корпусів Лаври.

"Як повідомляють із Києво-Печерської Лаври, поліція оточила зазначені корпуси. Вони вже зрізали замки й увірвалися до 57 корпусу. У цих корпусах проживають не тільки паломники, а й частина братії Києво-Печерської Лаври", — заявили в Telegram-каналі УПЦ.

Ситуацію, що відбувається навколо Києво-Печерської лаври, прокоментував український волонтер і популярний блогер Сергій Стерненко.

"Лавра, очищення від РПЦ ФСБ. Єдиний випадок, коли справді приємно чути роботу будівельних інструментів", — наголосив він.

Що відбувалося раніше

Варто зазначити, що 11 серпня у Києво-Печерській лаврі у кількох приміщеннях забарикадувалися віряни УПЦ МП. За словами прессекретаря заповідника "Києво-Печерська лавра" Олесі Крамаренко, ці люди заважають роботі Мінкульту. Зокрема, вони намагаються блокувати вхід комісії до приміщення.

"Ми підозрюємо, що виходять це прочани. Вони співають, моляться. Адже ми не проти, хай ходять молитися до храму. Але це приміщення готельного типу, які зараз мають бути звільнені, вони повертаються на користь держави. Лавру буде закрито, доки комісія не закінчить свою роботу", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 11 серпня було ухвалено рішення про обмеження доступу відвідувачів на територію Києво-Печерської лаври. Обмеження торкнулися Нижньої Лаври.