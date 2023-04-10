"Слава богу, дождались": реакция сети на допрос скандальной фанатки УПЦ МП

Перед тем, как уехать в СБУ, Кохановская призвала прихожан УПЦ МП бороться за веру

После того, как профессиональную провокаторку и активную фанатку УПЦ МП Викторию Кохановскую забрали в СБУ на допрос, украинцы стали активно делится своими мнениями в соцсети. Под постом "Телеграфа" в Фейсбук пользователи соцсети настаивают на том, что такой "мусор" давно пора вымести из страны.

Напомним, что Викторая Кохановская проходит свидетелем по уголовному делу и была вызвана в СБУ на допрос повесткой. Подробности уголовного дела не сообщаются. Но сама Виктория известна своими пророссийскими взглядами и числится в базе Миротворца как пропагандистка, которая маскирует свою деятельность под религию.

Также, перед тем, как полиция и СБУ увезли Кохановскую на допрос прямо во время митинга под Киево-Печерской лаврой, она записала видео в поддержку УПЦ МП. В ролике она заявила, что именно сейчас украинцы должны "постоять за свою веру, вероисповедание и конституционные права". На ее странице в Фейсбук сообщается, что допрос может быть связан с делом Паши "Мерседеса" он же епископ УПЦ МП митрополит Павел (Петр Лебедь по паспорту).

Украинцы обрадовались тому, что любительницу московского патриархата забрали на допрос в СБУ и предлагают вручить ей подозрение за "подстрекательство против Украины".

Давно пора, агент Кремля! Долго будет безнаказанно находиться на нашей земле?

Пора выметать "мусор" из Украины! А его, к сожалению, очень много.

Давно пора, еще бы подозрение за подстрекательство против Украины.

Очень хорошо, посадить пожизненно.

Слава богу, дождались. Это создание выступало не только у Лавры, оно было повсюду даже в нашей деревне творила беззаконие. Пусть допросят и ответит за измену украинскому народу.

Некоторые украинцы предложили депортировать Кохановскую в россию, но эта идея не понравилась большинству. Комментаторы уверены, что депортация из Украины означает оставить безнаказанной пророссийскую пропагандистку.

Но стоит отметить, что нашлись и те, кто высказал слова поддержки в адрес Виктории. Ее называли "честной и справедливой" и уточняли, что с нею Бог. Также поклонники УПЦ МП пытались оправдать избиение украинского военного в храме в Хмельницком.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Паша "Мерседес" оказался мультимиллионером, владельцем элитной недвижимости и злостным нарушителем ПДД.