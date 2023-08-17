Докричалася: відома захисниця УПЦ МП отримала підозру від СБУ

Любительці "русского мира" загрожує ув’язнення з конфіскацією майна

СБУ повідомила про підозру блогерці, яка провокувала зіткнення та релігійну ворожнечу під час масових акцій у Києво-Печерській лаврі. Вона брала активну участь у провокаціях на території Лаври наприкінці березня і на початку квітня 2023 року.

Про це повідомляє СБУ.

Ім’я фігурантки не повідомляється, але ймовірно йдеться про фанатку УПЦ (МП) Вікторію Кохановську, яка під час весняних подій у Лаврі публікувала в соцмережах власні відеострими, в яких підбурювала людей чинити опір законним діям правоохоронців та ображала релігійні почуття українців.

Крім того, на своїй сторінці у Facebook Кохановська заперечувала факти російської збройної агресії та називала війну в Україні "внутрішнім громадянським конфліктом". А також публікувала "прогнози" про "невідворотність" захоплення всієї території нашої країни та намагалася дискредитувати українських захисників.

Її "писанину" підхоплювали російські телеканали та інтернет-ресурси, які представляли це як позицію пересічних громадян України. Лінгвістична експертиза підтвердила факти роботи фігурантки на користь країни-агресора.

За місцем проживання Кохановської у Києві пройшли обшуки, під час яких виявлено комп’ютерну техніку, яку вона використовувала у злочинних діях.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення, розповсюдження матеріалів, в яких міститься заперечення збройної агресії рф проти України, виражене у поданні її як внутрішнього громадянського конфлікту).

Вирішується питання додаткової кваліфікації її злочинних дій любительки "русского мира" та обрання їй запобіжного заходу. Розслідування триває, зловмисниці загрожує ув’язнення з конфіскацією майна.

Варто зазначити, що Кохановська відома своїми проросійськими поглядами і є в базі "Миротворця" як пропагандистка, яка маскує свою діяльність під релігію.

Як повідомляв "Телеграф", у квітні Кохановську забирали на допит у СБУ. Тоді українці з великим схваленням поставилися до цього зазначаючи, що таке "сміття" давно настав час вимести з країни.