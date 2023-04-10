"Слава богу, дочекалися": реакція мережі на допит скандальної фанатки УПЦ МП

Перед тим, як виїхати до СБУ, Кохановська закликала парафіян УПЦ МП боротися за віру

Після того, як професійну провокаторку та активну фанатку УПЦ МП Вікторію Кохановську забрали до СБУ на допит, українці стали активно ділитися своїми думками у соцмережі. Під постом "Телеграфа" у Фейсбук користувачі соцмережі наполягають на тому, що таке "сміття" давно настав час вимести з країни.

Нагадаємо, що Віктора Кохановська проходить свідком у кримінальній справі і була викликана в СБУ на допит повісткою. Подробиці кримінальної справи не повідомляються. Але сама Вікторія відома своїми проросійськими поглядами і є в базі Миротворця як пропагандистка, яка маскує свою діяльність під релігію.

Також перед тим, як поліція та СБУ відвезли Кохановську на допит прямо під час мітингу під Києво-Печерською лаврою, вона записала відео на підтримку УПЦ МП. У ролику вона заявила, що саме зараз українці мають "постояти за свою віру, віросповідання та конституційні права". На її сторінці у Фейсбук повідомляється, що допит може бути пов’язаний зі справою Паші "Мерседеса" він же єпископ УПЦ МП митрополит Павло (Петро Лебідь за паспортом).

Українці зраділи, що любительку московського патріархату забрали на допит до СБУ і пропонують вручити їй підозру за "підбурювання проти України".

Давно пора, агент Кремля! Чи довго ще буде безкарно перебувати на нашій землі?

Настав час вимітати "сміття" з України! А його, на жаль, дуже багато.

Давно час, ще б підозра за підбурювання проти України.

Дуже добре, посадити довічно.

Дякувати Богу, дочекалися. Це створення виступало не тільки у Лаврі, воно було всюди навіть у нашому селі творило беззаконня. Нехай допитають та відповість за зраду українському народу.

Деякі українці запропонували депортувати Кохановську до росії, але ця ідея не сподобалася більшості. Коментатори впевнені, що депортація з України означає залишити безкарною проросійську пропагандистку.

Але слід зазначити, що знайшлися й ті, хто висловив слова підтримки на адресу Вікторії. Її називали "чесною та справедливою" і уточнювали, що з нею Бог. Також шанувальники УПЦ МП намагалися виправдати побиття українського військового у храмі у Хмельницькому.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Паша "Мерседес" виявився мультимільйонером, власником елітної нерухомості та злісним порушником правил дорожнього руху.