Ситуація у Києво-Печерській лаврі: поліція почала звільняти готелі від фанатів УПЦ МП (онлайн)

Слідкуємо за ситуацією в Лаврі

У Києво-Печерській лаврі вранці у готелях забарикадувалися віряни УПЦ МП, проте комісії заповідника вже вдалося потрапити туди, також там виставлений пост поліції, а усі невідомі особи встановлені, повідомляє кореспондент "Телеграфу", який перебуває на місці подій.

UPD: Біля Нижньої лаври проходить молебень прихильників УПЦ МП. Зібралося до 20 людей. Переважно — жінки. Все спокійно. Поліція не пропускає нікого всередину

Молебень біля Нижньої лаври

Молебень біля Нижньої лаври

Вцілому на території Нижньої лаври тихо і спокійно. Комісія заповідника продовжує роботу з отримання контролю над корпусами, описує майно та робить ревізію в приміщеннях. Наразі лише у трьох корпусах Нижньої лаври перебувають парафіяни УПЦ МП, які відмовляються залишати приміщення. Втім, поліцію та представників заповідника всередину вони запускають.

Поліція все ж зайшла на територію корпусів, що блокувалися вірянами

Мова про корпуси 54, 57 і 58 корпусів лаври, на місці є директор заповідника, є комісія, яка працює. Зокрема, поліція оточила ці корпуси та зрізала замки.

Як повідомив, Максим Остапенко, в.о. директора Національного заповідника Києво-Печерська Лавра, сьогодні комісія зайшла до корпусів 57 та 58, які є готельними корпусами. В одному корпусі було 11 осіб, в другому корпусі — близько 15 осіб.

"Разом з правоохоронцями ми потрапили до корпусів, оглянули їх стан, поліція провела повністю аналіз тих людей, які там перебувають, які відмовляються виконувати вимогу заповідника вийти з об'єктів державного майна і наразі зараз ці об'єкти будуть взяті під охорону поліції", — зазначив Остапенко.

Подальші дії вони будуть опрацьовувати із правоохоронцями. Але найголовніше, що зараз ці корпуси повністю вже є під контролем заповідника. Поліція охоронятиме, але все ж таки всередині залишаються люди. Правовий статус будуть з'ясовувати разом з правоохоронцями.

"Заповідник — це не правоохоронна структура, наша головна задача — забезпечити контроль над цими об'єктами. Після того, як ми вже відпрацюємо юридичну складову, ми будемо надалі або звертатися щодо якихось дій або люди добровільно звільнять ці об'єкти державної власності.

Він уточнив, що управляючий відмовлявся пускати працівників заповідника у корпус, тому вони були вимушені його зламати. Навіть за розірваним договором вони мали надавати доступ без жодних перешкод.

Нова хвиля заворушень почалася у лаврі після того, як Господарський суд міста Києва 10 серпня зобов'язав Свято-Успенську Києво-Печерську лавру (Чоловічий монастир) УПЦ усунути перешкоди у користуванні майном Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" шляхом його повернення.

Після того, як поліція обмежила вхід сторонніх осіб на територію лаври, там стало значно спокійніше. Всередину можуть зайти лише ченці, священники, інші працівники, але не сторонні. Ось як виглядає територія монастиря станом на цей момент:

На території Лаври стало значно тихіше за винятком декількох корпусів

Правоохоронці чергують на вході на перевіряють документи у тих, хто заходить всередину

Варто зазначити, що 11 серпня у Києво-Печерській лаврі у кількох приміщеннях забарикадувалися віряни УПЦ МП. За словами прессекретаря заповідника "Києво-Печерська лавра" Олесі Крамаренко, ці люди заважають роботі Мінкульту. Зокрема, вони намагаються блокувати вхід комісії до приміщення.