Ситуация в Киево-Печерской лавре: полиция начала освобождать отели от фанатов УПЦ МП (онлайн)

Следим за ситуацией в Лавре

В Киево-Печерской лавре утром в гостиницах забаррикадировались верующие УПЦ МП, однако комиссии заповедника уже удалось попасть туда, также там выставлен пост полиции, а все неизвестные установлены, сообщает корреспондент "Телеграфа", находящийся на месте событий.

В целом на территории Нижней лавры тихо и спокойно. Комиссия заповедника продолжает работу по получению контроля над корпусами, описывает имущество и производит ревизию в помещениях. Только в трех корпусах Нижней лавры находятся прихожане УПЦ МП, которые отказываются покидать помещение. Впрочем, полицию и представителей заповедника внутрь запускают.

Полиция все же зашла на территорию блокировавшихся верующими корпусов.

Речь о корпусах 54, 57 и 58 корпусов лавры, на месте есть директор заповедника, есть работающая комиссия. В частности, полиция оцепила эти корпуса и срезала замки.

Новая волна беспорядков началась в лавре после того, как Хозяйственный суд города Киева 10 августа обязал Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру (Мужской монастырь) УПЦ устранить препятствия в пользовании имуществом Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра".

После того, как полиция ограничила вход посторонних лиц на территорию лавры, там стало гораздо спокойнее. Внутрь могут войти только монахи, священники, другие работники, но не посторонние. Вот как выглядит территория монастыря по состоянию на данный момент:

На территории Лавры стало гораздо тише за исключением нескольких корпусов

Правоохранители дежурят на входе на проверяющие документы у входящих внутрь

Следует отметить, что 11 августа в Киево-Печерской лавре в нескольких помещениях забаррикадировались верующие УПЦ МП. По словам пресс-секретаря заповедника "Киево-Печерская лавра" Олеси Крамаренко, эти люди мешают работе Минкульта. В частности, они пытаются блокировать вход комиссии в помещение.