Новый Мерседес 2023 года. В Киеве во время войны продают внедорожник класса люкс за сотни тысяч долларов

Украинцы продолжают продавать и скупать роскошные внедорожники

В Киеве во время войны выставили на продажу внедорожник класса люкс, выпущенный еще в этом году – это Mercedes-Benz GLE-Class 2023. Стоимость авто – это эквивалент 32 подержанных пикапов для ВСУ, или же 224 008 тысяч долларов.

На сайте Auto.ria указано, что внедорожник GLE63 AMG Coupe имеет двигатель 4.0 литров и мощность: 612 л.с. Пробег (км): 0 км. Новинка имеет пневматическую подвеску, обеспечивающую плавную и комфортную езду, девятиступенчатую автоматическую коробку передач и полный привод 4Matic.

Он разгоняется до 100 км/ч за 3.9 секунды, а максимальная скорость ограничена 280 км/ч.

Обновленный внедорожник выставили на продажу в Киеве

Mercedes-AMG GLE оснащен системой помощи в слепых зонах, автономным аварийным торможением, системой помощи водителю и пакетом парковки (с камерами обзора на 360 градусов и автоматической парковкой).

Внутри внедорожника, похоже, наполнен всеми технологиями: имеет обновленную информационно-развлекательную систему. Элементы управления на руле также обновлены, есть дополнительная технология Interior Assist, где водитель может запрограммировать спутниковую навигацию простым жестом, а пассажир жестом включить массажное сиденье.

Внутри в авто много хрома на вентиляционных отверстиях

Ранее "Телеграф" писал, что в Харькове во время войны выставили на продажу Land Rover за 893 тысячи долларов, что равняется стоимости около 127 подержанных пикапов для ВСУ.