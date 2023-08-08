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Роскошь 2023 года. В Харькове во время войны выставили на продажу Land Rover за 893 тысяч долларов

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
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Автор
Land Rover Discovery 2023 года Новость обновлена 08 августа 2023, 18:39
Land Rover Discovery 2023 года. Фото https://auto.ria.com/

На эту сумму можно было закупить 127 пикапов для ВСУ

В Харькове выставили на продажу новый внедорожник Land Rover Discovery 2023 года V поколения, заслуживающий звания лидера в нашей подборке по скупке украинцами элитных автомобилей во время войны. Ведь его стоимость — 893 588 долларов, что равняется стоимости около 127 подержанных пикапов для ВСУ. И это пока рекорд.

Так, на сайте по продаже автомобилей Auto.ria указано, что этот внедорожник в спецификации R-Dynamic SE имеет 3-литровый дизельный двигатель с системой мягкого гибрида и 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. А еще – тонированные окна – наверное, чтобы после покупки владелец не прятал глаз от стыда, и панорамную крышу.

Land Rover Discovery 2023
Состоятельным харьковчанам предлагают приобрести авто по цене 127 пикапов для ВСУ

Его динамические характеристики таковы: максимальная скорость – 194 км/ч, а время разгона до 100 км/ч составляет 8.1 секунды.

Автомобиль оснащен премиум светодиодными фарами, которые имеют функцию автоматического переключения на ближний/дальний свет. Продавец говорит, что "яркий свет делает автомобиль очень привлекательным стильным и броским на дороге".

Land Rover Discovery 2023
Автомобиль можно приобрести в Харькове

Массивный внедорожник легко преодолевает бездорожье, а также совершает отличные манеры на автомагистрали, имея систему удержания полосы движения с минимальными отклонениями даже на поворотах с включенным адаптивным круиз-контролем.

Дизайн интерьера Discovery изыскан, он просто усеян роскошными элементами во всем салоне: это и электрорегулируемые кожаные сиденья с подогревом и дополнительной функцией массажа для водителя и пассажира, сиденья второго ряда регулируются вперед и назад и наклоняются. Словом, все, чтобы поддержать роскошный образ жизни.

Без достаточного места для транспортировки снаряжение было бы меньше возможностей для приключений. Со сложенными обоими задними рядами сидений просторный салон Disco оказался достаточно вместительным и вмещает 29 наших ручных чемоданов.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве во время войны продают роскошный Rolls-Royce Ghost за полмиллиона долларов.

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#Харьков #Авто #Элитные автомобили