На фронте бы оценили. В Днепре продают роскошный "вездеход" Гелендваген за 347 тысяч евро

Высокий клиренс позволяет преодолевать угрожающие склоны и канавы, что как раз ценится на фронте

В Днепре выставили на продажу новенький Mercedes-Benz G-Class 2022 лимитированной версии, продолжив тренд на лакшере-автомобили во время войны.

Продавец на сайте Auto.ria указывает, что Mercedes-AMG G 63 стоит 347 тысяч евро, на что можно было бы сейчас приобрести не один десяток подержанных пикапов для Вооруженных Сил Украины.

Особенностью этой модели является то, что она сочетает ходовые качества Mercedes-AMG G63 с исключительной проходимостью на бездорожье автомобиля 4x4. В его подвеске и клиренсе достаточно хода, чтобы преодолеть неровности приличного размера, угрожающие склоны и канавы. Продавец указывает, что портальные мосты обеспечивают дорожный просвет 351 мм и большой диапазон скрещивания мостов, преодолевающий брод до 910 мм.

Скриншот с сайта Auto.ria

Этот зверь оснащен надежным полным приводом с тремя блокировками дифференциалов и понижающей передачей для бездорожья, 4,0-литровый V8 двигатель с двойным турбонаддувом.

Сидения также предназначены для комфортных поездок по ямам.

"Оставайтесь твердо на своем сиденье даже на бездорожье. Наши сиденья разработаны для комфорта и создают настоящие впечатления благодаря высококачественным чехлам. Кто сказал, что с нашими внедорожниками нужно обращаться без комфорта?", — говорится на сайте компании-разработчика.

Авто внутри

Он содержит четырех взрослых с достаточным количеством места и вместительным грузовым отделением. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 5.8 с

Доступ к багажнику со статической нагрузкой на крышу 240 кг (динамическая нагрузка: 90 кг) осуществляется по лестнице в задней части автомобиля. Багажник также можно использовать в качестве платформы для осмотра или основания палатки на крыше. Спойлер на крыше со встроенным светодиодным дальним светом поможет свести к минимуму шум ветра во время поездки.

Салон автомобиля

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве во время войны продают роскошный Rolls-Royce Ghost за полмиллиона долларов.