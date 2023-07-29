Пьяный водитель эпически пытался дать взятки полиции в Тернопольской области: швырнул доллары, потом добросил еще гривны

Необычным способом пытался откупиться от патрульных полицейских пьяный водитель на Тернопольщине — мужчина вбрасывал деньги в приоткрытое окно автомобиля. Какое наказание "светит" водителю?

В городе Залещики на Тернопольщине пьяный водитель пытался откупиться от патрульных. Взятка решил дать нетрадиционным способом – бросил в салон полицейского автомобиля через приоткрытое окно 100 долларов. Когда же мужчина увидел, что это не подействовало и правоохранители продолжили составлять акт о нарушении, то решил добросить еще 3000 гривен. Теперь мужчине грозит штраф не только за пьяную езду, но и лишение свободы за взятку.

Об инциденте сообщили патрульные полицейские. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что взятку пытался дать житель села Ворвулинцы. Водителя патрульные остановили за нарушение ПДД и во время общения с ним был ощутим резкий запах алкоголя. Мужчина решил договориться с патрульными, чтобы они не привлекали его к административной ответственности.

"Водитель бросил в служебный автомобиль 100 американских долларов. Когда же патрульные продолжили составление админпротокола за управление транспортом в состоянии опьянения, водитель решил "доплатить" еще 3000 гривен. Факты предоставления неправомерной выгоды задокументировала следственно-оперативная группа", — сообщили в полиции Тернопольской области.

Правоохранители внесли попытку дачи взятки в ЕРДР по ст. 369 УК Украины (Предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа 12 750 грн или ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок. Административный протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения по ст. 130 КУоАП на водителя тоже составили. Муж заплатит штраф в размере 17 тыс. гривен.

Как писал ранее сайт "Телеграф", в Ровенской области осудили водителя, который пьяным сбил 5-летнюю девочку. До этого водитель уже 10 раз получал протокол за нарушение ПДД.