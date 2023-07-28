"Перехожу в ислам": пьяный священник закатил "концерт" полицейским (видео)

РПЦшник ярко сопротивлялся, но не долго

Священники РПЦ продолжают демонстрировать лицо "русского православия". Новый скандал произошел в российском Волгограде.

Об этом сообщает популярный Telegram-канал "Shot".

Как стало известно, там 53-летний клирик Волгоградской и Камышинской епархии Сергей Акимочкин рассекал пьяным за рулем своей иномарки. Не справившись с управлением, представитель РПЦ умудрился протаранить несколько машин, но скрыться с места ДТП уже не смог, хотя пытался. Его задержали местные правоохранители, которых он "благословил" трехэтажным матом.

Впрочем, через несколько минут сопротивления святой отец смирился с задержанием, но напоследок заявил, что "переходит в Ислам".

Как отмечают авторы поста, ранее Акимочкин уже был судим за публичное оскорбление и причинение телесных повреждений представителю власти при исполнении им своих должностных обязанностей.

Напомним, что в Украине священник УПЦ МП не дал отпеть погибшего Героя в храме. Процессия вынуждена была провести службу во дворе перед закрытой дверью.

Также мы сообщали, что в дорогущем отеле Прикарпатья был замечен долларовый миллионер из УПЦ МП.