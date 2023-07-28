"Переходжу в іслам": п'яний православний священик закотив "концерт" поліцейським (відео)

РПЦшник яскраво чинив опір, але не довго

Священики РПЦ продовжують демонструвати лице "російського православ’я". Новий скандал стався у російському Волгограді.

Про це повідомляє популярний Telegram-канал "Shot".

Як стало відомо, там 53-річний клірик Волгоградської та Камишинської єпархії Сергій Акімочкін розсікав п’яним за кермом своєї іномарки. Не впоравшись із керуванням, представник РПЦ примудрився протаранити кілька машин, але втекти з місця ДТП вже не зміг, хоча намагався. Його затримали місцеві правоохоронці, яких він "благословив" триповерховим матом.

Втім, за кілька хвилин опору святий отець змирився із затриманням, але насамкінець заявив, що "переходить до ісламу".

Як зазначають автори поста, раніше Акімочкін вже був судимий за публічну образу та заподіяння тілесних ушкоджень представнику влади при виконанні ним своїх посадових обов’язків.

Нагадаємо, що в Україні священник УПЦ МП не дав відспівати загиблого Героя у храмі. Процесія змушена була провести службу у дворі перед зачиненими дверима.

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