П'яний водій епічно намагався дати хабара поліції на Тернопільщині: жбурнув долари, потім докинув ще гривні

У досить незвичний спосіб намагався відкупитися від патрульних поліцейських п'яний водій на Тернопільщіні — чоловік вкидав гроші у прочинене вікно автівки. Яке покарання "світить" водію?

У місті Заліщики, що на Тернопільщіні, п'яний водій намагався відкупитися від патрульних. Хабара вирішив дати нетрадиційним способом – кинув до салону поліцейського автомобіля через прочинене вікно 100 доларів. Коли ж чоловік побачив, що це не подіяло і правоохоронці далі продовжили складати акт про порушення, то вирішив докинути ще 3000 гривень. Тепер чоловіку загрожує штраф не лише за п'яну їзду, але й позбавлення волі за хабар.

Про інцидент повідомили патрульні поліцейські. На місце події прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що хабар намагався дати житель села Ворвулинці. Водія патрульні зупинили за порушення правил дорожнього руху і під час спілкування з ним був відчутний різкий запах алкоголю. Чоловік вирішив домовитися з патрульними, щоб вони не притягували його до адміністративної відповідальності.

"Водій кинув до службового авто 100 американських доларів. Коли ж патрульні продовжили складання адмінпротоколу за керування транспортом у стані сп’яніння, водій вирішив "доплатити" ще 3000 гривень. Факти надання неправомірної вигоди задокументувала слідчо-оперативна група", – повідомили в поліції Тернопільщини.

Правоохоронці внесли спробу давання хабара до ЄРДР за ст. 369 КК України (Надання неправомірної вигоди службовій особі). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу 12 750 грн або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк. Адміністративний протокол за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння за ст. 130 КУпАП на водія теж склали. Чоловік заплатить штраф у розмірі 17 тис. гривень.

Як писав раніше сайт "Телеграф", на Рівненщині засудили водія, який п’яним збив 5-річну дівчинку. До цього водій уже 10 разів отримував протокол за порушення ПДР.