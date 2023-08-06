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На фронті б зацінили. У Дніпрі продають розкішний "всюдихід" Гелендваген за 347 тисяч євро

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Авто комфортно долає схили
Авто комфортно долає схили. Фото https://www.thedrive.com/

Високий кліренс дозволяє долати загрозливі схили та канави, що якраз цінується на фронті

У Дніпрі виставили на продаж новенький Mercedes-Benz G-Class 2022 лімітованої версії, продовживши тренд на лакшері-автомобілі у часи війни.

Продавець на сайті Auto.ria вказує, що Mercedes-AMG G 63 коштує 347 тисяч євро, на що можна було б зараз придбати не один десяток вживаних пікапів для Збройних Сил України.

Особливістю цієї моделі є те, що вона поєднує ходові якості Mercedes-AMG G 63 із винятковою прохідністю на бездоріжжі автомобіля 4x4. У його підвісці та кліренсі достатньо ходу, щоб подолати нерівності пристойного розміру, загрозливі схили та канави. Продавець вказує, що портальні мости забезпечують дорожній просвіт 351 мм і великий діапазон схрещування мостів, що долає брід до 910 мм.

Mercedes-Benz G-Class 2022
Скріншот із сайту Auto.ria

Цей звір обладнаний надійним повним приводом із трьома блокуваннями диференціалів та знижувальною передачею для бездоріжжя, 4,0-літровий двигун V8 із подвійним турбонаддувом.

Сидіння також створені для комфортних поїздок по ямах.

"Залишайтеся твердо на своєму сидінні навіть на бездоріжжі. Наші сидіння розроблені для комфорту та створюють справжні враження завдяки високоякісним чохлам. Хто сказав, що з нашими позашляховиками потрібно обходитися без комфорту?", — йдеться на сайті компанії-розробниці.

Mercedes-Benz G-Class 2022
Авто всередині

Він вміщує чотирьох дорослих із достатньою кількістю місця та містким вантажним відділенням. Автомобіль розганяється до 100 км/год за 5.8 с

Доступ до багажника зі статичним навантаженням на дах 240 кг (динамічне навантаження: 90 кг) здійснюється сходами в задній частині автомобіля. Багажник також можна використовувати як платформу для огляду або основу намету на даху. Спойлер на даху з вбудованим світлодіодним дальнім світлом допоможе звести до мінімуму шум вітру під час поїздки.

Mercedes-Benz G-Class 2022
Салон автомобіля

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві під час війни продають розкішний Rolls-Royce Ghost за півмільйона доларів.

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