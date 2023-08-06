На фронті б зацінили. У Дніпрі продають розкішний "всюдихід" Гелендваген за 347 тисяч євро

Високий кліренс дозволяє долати загрозливі схили та канави, що якраз цінується на фронті

У Дніпрі виставили на продаж новенький Mercedes-Benz G-Class 2022 лімітованої версії, продовживши тренд на лакшері-автомобілі у часи війни.

Продавець на сайті Auto.ria вказує, що Mercedes-AMG G 63 коштує 347 тисяч євро, на що можна було б зараз придбати не один десяток вживаних пікапів для Збройних Сил України.

Особливістю цієї моделі є те, що вона поєднує ходові якості Mercedes-AMG G 63 із винятковою прохідністю на бездоріжжі автомобіля 4x4. У його підвісці та кліренсі достатньо ходу, щоб подолати нерівності пристойного розміру, загрозливі схили та канави. Продавець вказує, що портальні мости забезпечують дорожній просвіт 351 мм і великий діапазон схрещування мостів, що долає брід до 910 мм.

Скріншот із сайту Auto.ria

Цей звір обладнаний надійним повним приводом із трьома блокуваннями диференціалів та знижувальною передачею для бездоріжжя, 4,0-літровий двигун V8 із подвійним турбонаддувом.

Сидіння також створені для комфортних поїздок по ямах.

"Залишайтеся твердо на своєму сидінні навіть на бездоріжжі. Наші сидіння розроблені для комфорту та створюють справжні враження завдяки високоякісним чохлам. Хто сказав, що з нашими позашляховиками потрібно обходитися без комфорту?", — йдеться на сайті компанії-розробниці.

Авто всередині

Він вміщує чотирьох дорослих із достатньою кількістю місця та містким вантажним відділенням. Автомобіль розганяється до 100 км/год за 5.8 с

Доступ до багажника зі статичним навантаженням на дах 240 кг (динамічне навантаження: 90 кг) здійснюється сходами в задній частині автомобіля. Багажник також можна використовувати як платформу для огляду або основу намету на даху. Спойлер на даху з вбудованим світлодіодним дальнім світлом допоможе звести до мінімуму шум вітру під час поїздки.

Салон автомобіля

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві під час війни продають розкішний Rolls-Royce Ghost за півмільйона доларів.