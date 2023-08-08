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Розкіш 2023 року. У Харкові під час війни виставили на продаж Land Rover за 893 тисячі доларів

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
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Автор
Land Rover Discovery 2023 року Новина оновлена 08 серпня 2023, 18:39
Land Rover Discovery 2023 року. Фото https://auto.ria.com/

На цю суму можна було б закупити 127 пікапів для ЗСУ

У Харкові виставили на продаж новий позашляховик Land Rover Discovery 2023 року V покоління, який заслуговує на звання лідера у нашій добірці зі скуповування українцями елітних автомобілів під час війни. Адже його вартість — 893 588 доларів, що дорівнює вартості близько 127 вживаних пікапів для ЗСУ. І це поки що рекорд.

Так, на сайті з продажу автомобілів Auto.ria вказано, що цей позашляховик у специфікації R-Dynamic SE має 3-літровий дизельний двигун з системою м'якого гібрида та 8-ми ступеневу автоматичну коробку передач. А ще — тоновані вікна — напевно, аби після купівлі власник не позичав очей у Сірка, та панорамний дах.

Land Rover Discovery 2023
Заможним харків'янам пропонують придбати авто за ціною 127 пікапів для ЗСУ

Його динамічні характеристики такі: максимальна швидкість — 194 км/год, а час розгону до 100 км/год становить 8.1 секунди.

Автомобіль обладнаний преміум світлодіодними фарами, які мають функцію автоматичного перемикання на ближнє/дальнє світло. Продавець каже, що "яскраве світло робить автомобіль дуже привабливим стильним і помітним на дорозі".

Land Rover Discovery 2023
Автомобіль можна придбати у Харкові

Масивний позашляховик легко долає бездоріжжя, а також здійснює чудові манери на автомагістралі, маючи систему утримання смуги руху з мінімальними відхиленнями навіть на поворотах з увімкненим адаптивним круїз-контролем.

Дизайн інтер’єру Discovery вишуканий, він просто усіяний розкішними елементами у всьому салоні: це і електрорегульовані шкіряні сидіння з підігрівом і додатковою функцією масажу для водія та пасажира, сидіння другого ряду регулюються вперед і назад і нахиляються. Словом, все, аби підтримати розкішний спосіб життя.

Без достатнього місця для транспортування спорядження було б менше можливостей для пригод. Зі складеними обома задніми рядами сидінь просторий салон Disco виявився досить містким і вміщує 29 наших ручних валіз.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві під час війни продають розкішний Rolls-Royce Ghost за півмільйона доларів.

Теги:
#Харків #Авто #Елітні автомобілі