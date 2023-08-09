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Новий Mercedes 2023 року. У Києві під час війни продають позашляховик класу люкс за сотні тисяч доларів

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Дмитро Романов Дмитро Романов
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Заможним киянам пропонують придбати оновлений елітний позашляховик
Заможним киянам пропонують придбати оновлений елітний позашляховик. Фото https://auto.ria.com/

Українці продовжують продавати та скуповувати розкішні позашляховики

У Києві під час війни виставили на продаж позашляховик класу люкс, випущений ще у цьому році — це Mercedes-Benz GLE-Class 2023. Вартість авто — це еквівалент 32 вживаних пікапів для ЗСУ, або ж 224 008 тисяч доларів.

На сайті Auto.ria вказано, що позашляховик GLE63 AMG Coupe має двигун 4.0 літрів та потужність: 612 к.с. Пробіг (км): 0 км. Новинка має пневматичну підвіску, що забезпечує плавну та комфортну їзду, дев'ятиступеневу автоматичну коробку передач та повний приводу 4Matic.

Він розганяється до 100 км/год за 3.9 секунд, а максимальна швидкість обмежена 280 км/год.

Mercedes-Benz GLE-Class 2023
Оновлений позашляховик виставили на продаж у Києві

Mercedes-AMG GLE оснащений системою допомоги в сліпих зонах, автономним аварійним гальмуванням, системою допомоги водієві та пакетом паркування (з камерами огляду на 360 градусів і автоматичним паркуванням).

Всередині позашляховика, здається, наповнений всіма технологіями: має оновлену інформаційно-розважальну систему. Елементи керування на кермі також було оновлено, є додаткова технологія Interior Assist, де водій може запрограмувати супутникову навігацію простим жестом, а пасажир жестом увімкнути масажне сидіння.

Mercedes-Benz GLE-Class 2023
Всередині в авто багато хрому на вентиляційних отворах

Раніше "Телеграф" писав, що у Харкові під час війни виставили на продаж Land Rover за 893 тисячі доларів, що дорівнює вартості близько 127 вживаних пікапів для ЗСУ.

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#Київ #Авто #Елітні автомобілі