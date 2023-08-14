Пашу "Мерседеса" срочно прооперировали: что произошло

У главы УПЦ проблемы с сердцем

Освобожденный из-под стражи митрополит УПЦ МП Павел Лебедь (Паша "Мерседес") был срочно госпитализирован.

Об этом сообщил адвокат Никита Чекман.

Как можно понять из его слов, у главы УПЦ проблемы с сердцем.

"Сегодня был (Павел — Ред.) срочно госпитализирован в кардиологическое отделение одной из больниц города Киева", — говорит Чекман.

Согласно его информации, митрополиту сделали операцию.

Напомним, что Паша "Мерседес" проходит по делу, в котором его обвиняют в поддержке агрессивной войны против Украины. В случае доказания его вины бывшему митрополиту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Соответствующее подозрение ему было предъявлено 13 июля 2023 года. 30 июня суд продлил меру пресечения еще на 2 месяца. Однако 14 июля Пашу "Мерседеса" отправили в СИЗО с возможностью внесения залога более чем в 33 миллиона гривен.

После этого в Лавре даже установили бокс для сбора пожертвований на его залог, а 7 августа кто-то его внес.