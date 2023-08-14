Пашу "Мерседеса" терміново прооперували: що сталося

У глави УПЦ проблеми із серцем

Звільненого з-під варти митрополита УПЦ МП Павла Лебедя (Паша "Мерседес") терміново госпіталізували.

Про це повідомив адвокат Микита Чекман.

Як можна зрозуміти з його слів, голова УПЦ має проблеми з серцем.

"Сьогодні був (Павло — Ред.) терміново госпіталізований до кардіологічного відділення однієї з лікарень міста Києва", — говорить Чекман.

За його інформацією, митрополиту зробили операцію.

Нагадаємо, що Паша "Мерседес" проходить у справі, в якій його звинувачують у підтримці агресивної війни проти України. У разі доказу його провини колишньому митрополиту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Відповідну підозру йому було пред’явлено 13 липня 2023 року. 30 червня суд продовжив запобіжний захід ще на 2 місяці. Однак 14 липня Пашу "Мерседеса" відправили до СІЗО з можливістю внесення застави більш ніж 33 мільйони гривень.

Після цього в Лаврі навіть встановили бокс для збору пожертвувань на його заставу, а 7 серпня хтось її вніс.