У Києво-Печерській лаврі люди в рясах та віруючі УПЦ МП накинулися на журналістів (відео)

Фанати УПЦ МП поводяться агресивно

Скандальні події навколо Києво-Печерської лаври не вщухають і після ранкового злому двері до 57 корпусу, представники та віруючі Української православної церкви Московського патріархату забарикадувалися у Нижній Лаврі, не пропускають представників ЗМІ та нападають на них.

На місце подій вирушив кореспондент "Телеграфа" та показав, що там зараз відбувається.

На кадрах видно, що у спробах поговорити з ченцями та вірянинами журналісти лише стикаються з агресією з їхнього боку. Прихильники УПЦ МП з готелю "Паломник" взагалі напали на представників ЗМІ. Спочатку вони намагалися перешкоджати роботі преси та закривати їм вхід до готелю, а потім їхні дії стали ворожішими.

Віруючі вимагали від журналістів надати їм "дозвіл", при цьому зауважуючи, що на дверях написано "не заходити". Для них не став аргументом той факт, що за законодавством це дозволено. У той же час чоловік у рясі повторював, що це його житло, хоч це заповідник. Потім інший чоловік у рясі штовхнув одну із журналісток.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що адміністрація заповідника прийняла рішення на якийсь час закрити доступ для відвідувачів на його території.