В Киево-Печерской лавре люди в рясах и верующие УПЦ МП накинулись на журналистов (видео)

Фанаты УПЦ МП ведут себя агрессивно

Скандальные события вокруг Киево-Печерской лавры не утихают и после утреннего взлома двери в 57 корпус, представители и верующие Украинской православной церкви Московского патриархата забаррикадировались в Нижней Лавре, не пропускают представителей СМИ и нападают на них.

На место событий отправился корреспондент "Телеграфа" и показал, что там сейчас происходит.

На кадрах видно, что в попытках поговорить с монахами и верующими журналисты лишь сталкиваются с агрессией с их стороны. Сторонники УПЦ МП из гостиницы "Паломник" и вовсе напали на представителей СМИ. Изначально они пытались препятствовать работе прессы и закрывать им вход в гостиницу, а затем их действия стали более враждебными.

Верующие требовали от журналистов предоставить им "разрешение", при этом подмечая, что на двери написано "не заходить". Для них не стал аргументом и тот факт, что по законодательству это разрешено. В то же время мужчина в рясе повторял, что это его жилье, хотя это заповедник. Затем другой мужчина в рясе толкнул одну из журналисток.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что администрация заповедника приняла решение на время закрыть доступ для посетителей на его территории.